За преданность профессии.

В Югре завершился региональный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования "Педагог года – 2017". Соорганизатором мероприятия, проходившего в Нижневартовске, традиционно выступил банк "Открытие".

Конкурс проводился в 5 номинациях: "Учитель года", "Сердце отдаю детям", "Воспитатель дошкольного образовательного учреждения", "Учитель родного языка и литературы". В финал вышли 45 лучших педагогов Югры. Они блистали на открытых уроках, участвовали в мастер-классах и круглых столах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка "Открытие".

Следует отметить, что в этом году управляющий Западно-Сибирским филиалом финучреждения Виталий Мосунов вручал ценные призы в дополнительной номинации "За преданность профессии".

"Каждый год конкурс собирает лучших из лучших, чтобы дать возможность новому, интересному, актуальному, эффективному в педагогике получить признание и заслуженную награду", – отметил Виталий Мосунов.