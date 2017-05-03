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Банк "Открытие" раздал награды учителям ЮгрыСегодня в 10:13

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За преданность профессии.

В Югре завершился региональный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования "Педагог года – 2017". Соорганизатором мероприятия, проходившего в Нижневартовске, традиционно выступил банк "Открытие".

Конкурс проводился в 5 номинациях: "Учитель года", "Сердце отдаю детям", "Воспитатель дошкольного образовательного учреждения", "Учитель родного языка и литературы". В финал вышли 45 лучших педагогов Югры. Они блистали на открытых уроках, участвовали в мастер-классах и круглых столах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка "Открытие".

Следует отметить, что в этом году управляющий Западно-Сибирским филиалом финучреждения Виталий Мосунов вручал ценные призы в дополнительной номинации "За преданность профессии".

"Каждый год конкурс собирает лучших из лучших, чтобы дать возможность новому, интересному, актуальному, эффективному в педагогике получить признание и заслуженную награду", – отметил Виталий Мосунов.

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