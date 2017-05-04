В апреле.

В апреле 2017 года бюджет России недополучил 46 миллиардов рублей нефтегазовых доходов. В казну пришло меньше трети из запланированных по данной статье 64,5 миллиарда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре Минфина РФ.

В связи с этим закупка иностранной валюты на внутреннем рынке с 10 мая по 6 июня будет ограничена суммой в 8,5 миллиарда рублей. Ежедневно планируется приобретать валюту на 0,4 миллиарда рублей против 3,5 миллиарда месяцем ранее.