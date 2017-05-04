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Банк "Открытие" заключил соглашение с ЮгорскомСегодня в 16:58

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Сотрудничество длится почти 10 лет.

Банк "Открытие" заключил соглашение с администрацией Югорска о сотрудничестве. Документ подписали управляющий Западно-Сибирским филиалом финучреждения Виталий Мосунов и глава города Раис Салахов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Открытия", территориальное подразделение банка в Югорске было открыто одним из первых в начале 1998 года. "Именно оно впервые выиграл конкурс по обслуживанию счетов бюджетополучателей и заключил первые зарплатные договоры. У нас были разработаны выгодные предложения по переходу от наличных средств к банковским картам при расчете со служащими. Тогда это было в новинку, и многие технологические моменты были внедрены в Югорске", – пояснил В.Мосунов.

Глава Югорска подчеркнул, что сотрудничество всегда было плодотворным. "Банк шел нам на встречу, в том числе в вопросах кредитования муниципалитета или оказания благотворительной помощи", - рассказал он, добавив, что для города разрабатывались специальные программные продукты.

Следует отметить, что Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" работает под брендом "Ханты-Мансийский банк".

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