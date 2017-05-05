Вместе с проектом "Активный гражданин".

10 мая завершится конкурс рисунка "Мое будущее я создаю сегодня", объявленный в преддверии празднования 3-летия проекта онлайн-голосований правительства Москвы "Активный гражданин". Победителя ждет суперприз - летний интенсив-курс в Британской школе дизайна. Его предоставят компания "АльфаСтрахование" и проект "Активный гражданин"

"Создавать будущее" можно в любой технике: компьютерная графика и традиционные рисунки, цветные и монохромные изображения. Готовые работы нужно загрузить на сайт проекта.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании "АльфаСтрахование", самого талантливое творение определит специальное жюри. В его состав вошли известные художники - Никас Сафронов, Анастасия Логинова, Георгий Павленишвили, креативный директор рекламного агентства Deluxe Interactive Moscow, автор самый ярких рекламных кампаний "АльфаСтрахование" с 2008 года.

Победителей объявят на гала-концерте в парке "Музеон" 21 мая в честь трехлетия проекта "Активный гражданин".

Следует отметить, что "Активный гражданин" - это система электронных референдумов. Она была запущена по инициативе Москвы 21 мая 2014 года. За это время проект объединил свыше 1,6 миллиона москвичей. Было проведено 2600 голосований по актуальным вопросам развития столицы.