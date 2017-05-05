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Отчитаться перед налоговой россиян позовут в МФЦСегодня в 18:26

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С декларациями.

Многофункциональные центры (МФЦ) начнут принимать налоговые декларации. Такое заявление глава Минэкономразвития Максим Орешкин сделал 4 мая на Госсовете, передает "Уралинформбюро".

"Мы должны двигаться вперед по дальнейшему расширению списка предоставляемых услуг. Сейчас мы вместе с налоговой службой работаем над возможностью приема налоговых деклараций и предоставления других услуг", - отметил министр. Особое внимание будет уделено вопросам сохранения налоговой тайны, подчеркнул он.

Доступ к базе ФНС уже получили МФЦ в Московской области. В рамках пилотного проекта каждого заявителя автоматически проверяют на наличие налоговой задолженности и, если она имеется, выдают квитанцию на погашение долга.

По словам Орешкина, вскоре граждане смогут оплачивать пошлины и налоговые платежи напрямую в МФЦ, не тратя время на поиски платежного терминала или банка.

Стоит отметить, что сейчас россияне могут подать налоговую декларацию в бумажном виде, придя лично в ИФНС, отправив ее по почте или передав через уполномоченного представителя, а также в электронном виде - через личный кабинет на сайте ФНС.

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