До 217 тысяч за год.

За 2016 год губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова заработала 2,9 миллиона рублей, сообщает "Уралинформбюро". Из них 217 тысяч – пенсия, что эквивалентно 18 тысячам рублей в месяц. Это в 2,6 раза больше, чем годом ранее.

При этом общий доход Комаровой в 2015 году был больше - 3,3 миллиона, из которых 750 тысяч - компенсация за неиспользованный отпуск.

Список собственности губернатора за год не изменился: квартира площадью 186 квадратных метров, дом на 459 "квадратов" и машиноместо.