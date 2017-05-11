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Пенсия губернатора Югры выросла в 2,6 раза10 мая в 12:54

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До 217 тысяч за год.

За 2016 год губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова заработала 2,9 миллиона рублей, сообщает "Уралинформбюро". Из них 217 тысяч – пенсия, что эквивалентно 18 тысячам рублей в месяц. Это в 2,6 раза больше, чем годом ранее.

При этом общий доход Комаровой в 2015 году был больше - 3,3 миллиона, из которых 750 тысяч - компенсация за неиспользованный отпуск.

Список собственности губернатора за год не изменился: квартира площадью 186 квадратных метров, дом на 459 "квадратов" и машиноместо.

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