Снизив процентные ставки.

Ипотечные программы Банка "Открытие" стали доступнее. Процентные ставки по ним снижены на 0,5%. Речь идет о программах "Квартира", "Новостройка", "Свободные метры", "Ипотека плюс", "Рефинансирование", "Квартира + Материнский капитал", "Новостройка + Материнский капитал" и "Апартаменты". Так, в рамках "Квартиры" можно воспользоваться ставкой от 11,25% без комиссий.

Займы предоставляются сроком до 30 лет, на сумму от 500 тысяч до 30 миллионов рублей.​ Минимальный первоначальный взнос - не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры и не менее 10% при использовании средств маткапитала.

Преимуществом ипотечных программ Банка "Открытие" являются не только привлекательные ставки, но и скорость рассмотрения заявки - решение принимается в течение 1-2 рабочих дней. Кроме того, финучреждение придерживается лояльных требований к заемщику и предмету залога, есть возможность учета допдоходов.

Программы кредитования Банка "Открытие" рассчитаны на приобретение готовых и строящихся квартир или апартаментов. Целевой и нецелевой кредит выделяется под залог жилой недвижимости, ипотеку с использованием средств маткапитала, а также рефинансирование ипотечных кредитов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.

Процесс поиска жилья ускоряется благодаря тому, что Банк "Открытие" сотрудничает с широким кругом аккредитованных застройщиков и ведущих агентств недвижимости России.

Следует отметить, что Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" работает под брендом "Ханты-Мансийский банк".