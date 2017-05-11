Взяв под защиту 873 машины.

Пермский филиал "АльфаСтрахование" застраховал автопарк компании "Уралкалий" по договорам добровольного и обязательного страхования транспортных средств. По каско защиту получили 95 машин на общую сумму 166,5 миллиона рублей. 778 автомобилей компании были обеспечены полисами ОСАГО, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование".

"Уралкалий" является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Его производственные активы в Прикамье включают 5 рудников и 7 обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске. В основном производственном подразделении компании работают около 11 000 сотрудников. Акции и глобальные депозитарные расписки ПАО "Уралкалий" обращаются на Московской и Лондонской фондовой биржах.

"АльфаСтрахование" тесно сотрудничает с Группой "Уралкалий" много лет, ранее мы даже совместно открыли филиал поликлиники "Уралкалий-Мед" в Соликамске", - рассказал директор Пермского филиала "АльфаСтрахование" Дмитрий Макаев.

Следует отметить, что выплаты Группы "АльфаСтрахование" по ОСАГО растут опережающими темпами. По итогам 2016 года компания перечислила клиентам 7,59 миллиарда рублей. Это на 68,3% больше, чем за 2015 год.

Сборы "АльфаСтрахование" по автокаско в прошлом году достигли 13,55 миллиарда рублей (+7,4%), по ОСАГО – 13,45 миллиарда рублей (+26,6%).