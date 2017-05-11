Затягивать пояса дальше некуда.

Расходы россиян в апреле 2017 года оказались самыми скромными за последние пять лет. Такой вывод сделали эксперты исследовательского холдинга "Ромир", передает "Уралинформбюро".

С учетом инфляции повседневные расходы населения РФ сократились по сравнению с апрелем 2016 года сразу на 9%, а за вычетом инфляции - на 4,9%. При этом относительно марта очищенные от инфляции траты упали сразу на 6,5%, установив новый рекорд.

"Традиционно в апреле наблюдается некоторое снижение потребительской активности — праздничные месяцы прошли, в апреле обычно проходит Великий пост. Однако такого снижения расходов относительно предыдущего месяца не фиксировалось никогда в предыдущие годы", - отмечают эксперты. Даже в кризисном 2015 году падение повседневных расходов составило лишь 5,8%.

При этом затягивают пояса представители всех слоев населения. За год расходы бедняков снизились на 11,7%, средний класс "ужался" на 4,5%. Даже те, кто может похвастаться высокими доходами, урезали свои траты на 2,5%.

По мнению экспертов, сокращение расходов при неизменном среднем чеке говорит о том, что россияне вернулись в режим экономии и вообще стали реже ходить в магазин.

Стоит отметить, что население РФ беднеет на глазах. По данным последнего соцопроса, 39% екатеринбуржцев денег хватает исключительно на еду. Еще 6% горожан не могут наскрести даже на продукты.

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