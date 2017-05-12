Шойгу заработал меньше подчиненных.

Руководство Министерства обороны РФ отчиталось о доходах за 2016 год. Самым богатым чиновником ведомства стал начальник департамента строительства Максим Ченгаев, заработавший 52 миллиона рублей. Вместе с тем сам министр Сергей Шойгу принес в семейный бюджет только 10,5 миллиона, сообщает "Уралинформбюро".

Его заместители также заработали больше своего шефа. Доход Юрия Борисова составил 16,7 миллиона рублей, Тимура Иванова - 14,2 миллиона, Дмитрия Булгакова - 12 миллионов. В то же время начальник генштаба Валерий Герасимов задекларировал лишь 5,8 миллиона, став одним из "самых бедных" высших руководителей министерства.