Памятными призами.

Банк "Открытие" вручил памятные призы лучшим выпускникам Сургутского государственного университета.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения, 17 студентов, вышедшие в финал, презентовали свою будущую профессию, продемонстрировав полученные навыки и знания. Оценивали выступающих не только преподаватели университета, но и потенциальные работодатели. В их числе были представители Банка "Открытие", ведущих предприятий города финансовой и промышленной сферы.

По итогам лучшими из лучших признаны трое – студентка Политехнического института Валентина Жудина, а также учащиеся Института гуманитарного образования и спорта Роман Новодран и Анжела Вагидова. Они получат право бесплатно учиться в СурГУ. Руководитель дирекции Западно-Сибирского филиала Игорь Сергеев вручил лучшим выпускникам памятные сувениры от Банка "Открытие".

Кроме того, "Отличный старт" показали Андрей Романов и Виктория Авсянская. Эльвира Мизелифова и Дарья Мялковская покорили жюри профкомпетентностью. "Будущими новаторами" провозглашены Екатерина Сарапульцева и Маржанат Теминова, а "Будущими профессионалами" – Регина Багишева, Максим Морданов.

Александр Краснюк, Валентина Корнеева и Вели Мовсумов отмечена за преданность выбранной профессии. За "Стремление к совершенству" награждены Дарья Акулинина, Екатерина Дубинина, Галина Ганасевич.