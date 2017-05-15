Из России вывезли 21 миллиард долларовСегодня в 13:50
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За четыре месяца.
Чистый отток капитала из РФ за январь-апрель 2017 года составил 21 миллиард долларов, что более чем в два раза превышает показатели за тот же период прошлого года (9,8 миллиарда). Такие данные опубликованы Банком России, сообщает "Уралинформбюро".
"Определяющее воздействие на текущий уровень вывоза капитала оказали операции по размещению средств за рубежом при продолжающемся снижении иностранных обязательств банков", - говорится в комментарии ЦБ.
При этом положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России выросло вдвое, достигнув 25,7 миллиарда долларов. Основную роль сыграло увеличение экспорта в условиях более высоких мировых цен на топливно-энергетические товары.
Интересно, что отток капитала из России за весь 2016 год оценивается в 19,2 миллиарда долларов. По прогнозу ЦБ, в текущем году он должен был составить порядка 12 миллиардов долларов и оставаться на этом уровне в 2018 и 2019 годах. Однако, не исключено, что в 2017-м будет превзойден впечатляющий результат 2015 года, когда, по официальным данным, из страны вывезли 57,5 миллиарда долларов.
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