Первой среди страховщиков.

ОАО "АльфаСтрахование" получило допуск к торгам на валютном рынке Московской биржи и заключило первые сделки. Группа стала первой страховой компанией, совершающей валютные конверсионные операции напрямую на биржевом рынке.

Российские юрлица, не являющиеся кредитными организациями или профессиональными участниками рынка ценных бумаг, получили возможность выходить на валютный рынок напрямую наравне с банками и брокерскими компаниями с 16 января 2017 года. Первыми корпорациями, которые получили прямой допуск к торгам, стали НК "Роснефть" и АК "АЛРОСА". "АльфаСтрахование" воспользовалось этой возможностью 11 мая, став первопроходцем среди страховщиков

"Это уменьшает транзакционные расходы компании и делает процесс покупки прозрачным и удобным", - отметил управляющий активами ОАО "АльфаСтрахование" Дмитрий Сусанов.

Управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич пояснил, что выход крупных компаний, институциональных инвесторов на торговые площадки напрямую является мировой тенденцией. Их цель - повысить эффективность и прозрачности своих операций.

"Появление страховых компаний в качестве участников торгов на валютном рынке Московской бирже даст новую ликвидность рынку, а самим компаниям позволит снизить издержки на конверсионные операции и уменьшить финансовые риски", - добавил он.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование", основными преимуществами работы на биржевом валютном рынке являются высокая степень информационной прозрачности. У компании появилась возможность заключать сделки по наилучшей цене. Не менее ценно наличие центрального контрагента, функции которого исполняет Банк "Национальный Клиринговый Центр". Он гарантирует исполнение обязательств перед добросовестными участниками, а также избавляет их от необходимости оценивать риски и устанавливать лимиты на контрагентов.