Под бренд "АльфаСтрахование-ОМС" перешли еще две компании17 мая в 15:26
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"Югория-Мед" и "АСКО-ЗАБОТА".
ОАО СМК "Югория-Мед" и ООО "МСК "АСКО-ЗАБОТА" завершили процедуру объединения компаний, приступив к работе под единым брендом "АльфаСтрахование-ОМС".
"Югория-Мед" работает по обязательному медстрахованию в Тюменской области, Югре и Республике Башкортостан, численность застрахованных превышает 2,7 миллиона человек. Ей также принадлежало ООО "Медицинская страховая компания "АСКО-ЗАБОТА", обслуживающее более 1 миллиона человек.
До присоединения к Группе "АльфаСтрахование" в 2015 году компании проделали внушительную работу, построив социально-ответственный бизнес и став важными игроками рынка ОМС. В результате общее число застрахованных по ОМС "АльфаСтрахование-ОМС" достигло 15 миллионов человек - это каждый десятый россиянин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование".
Медицинские полисы, выданные "Югория-Мед" и "АСКО-ЗАБОТА" своим клиентам ранее, не требуют замены после перехода компаний под бренд "АльфаСтрахование-ОМС". Все адреса пунктов выдачи полисов и офисов останутся прежними.
Работа "Югория-Мед" и "АСКО-ЗАБОТА" под брендом "АльфаСтрахование-ОМС" позволит в полном объеме использовать лучшие практики и наработки всей команды медицинской страховой компании, ресурсы федеральной группы и 25-летний опыт работы "АльфаСтрахование" на региональных рынках
В ходе интеграции сохранилась слаженность работы команд. Бренд "АльфаСтрахование-ОМС" поможет еще больше усилить позиции на федеральном рынке обязательного медстрахования и расширить региональное присутствие.
"Обязательное медицинское страхование – неотъемлемая часть современной системы здравоохранения и важная составляющая бизнеса группы "АльфаСтрахование". Защита интересов застрахованных "АльфаСтрахование-ОМС" – наш главный принцип работы. Компания – активный участник региональных социальных инициатив по профилактике здоровья. Мы рады, что теперь под единым брендом работают все члены команды "АльфаСтрахование-ОМС", - замечает гендиректор "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов.
План интеграции СМК "Югория-Мед" и МСК "АСКО-ЗАБОТА" в состав "АльфаСтрахование-ОМС" реализовали в течение года, была разработана единая организационная структура филиалов и проведена постановка на налоговый учет в ИФНС территориально-обособленных подразделений компании.
"Став частью единой команды, филиалы перешли на новый уровень своего развития. Благодаря реорганизации соединились ресурсы федеральной компании, команды и их опыт работы на региональном рынке", − отмечает гендиректор ООО "АльфаСтрахование-ОМС" Андрей Рыжаков.
Сегодня "АльфаСтрахование-ОМС" - одна из крупнейших страховых организаций на федеральном рынке обязательного медстрахования. В 2016 году ведущее российское рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") подтвердило для компании рейтинг А++. Он характеризуется как "исключительно высокий уровень надежности и качества услуг". Ежегодно "АльфаСтрахование-ОМС" обрабатывает 3 миллиона обращений застрахованных граждан. Лицензия компании ОC № 0193-01 ЦБ РФ на оказание страховых услуг в сфере ОМС выдана бессрочно и позволяет осуществлять деятельность в 55 субъектах РФ.
Следует отметить, что "АльфаСтрахование" обладает успешным опытом интеграции профильных активов на рынке обязательного медстрахования. В 2009 году в состав группы вошла "Медицинская страховая компания ВИРМЕД", обслуживавшая на тот момент более 55% застрахованных в Тульской области. Затем "АльфаСтрахование" приобрела ростовского страховщика МСК "АсСтра", а также СМО "Сибирь", работающую в Центральном, Сибирском, Южном и Северо-Западном федеральных округах. В начале 2014 года после интеграции, компании также приступили к работе в составе ООО "АльфаСтрахование-ОМС".
"АльфаСтрахование-ОМС" (включая компании "Югория-Мед" и "АСКО-ЗАБОТА") насчитывает 13 регионов присутствия. В этом списке Тверская, Тульская, Мурманская, Челябинская, Брянская, Кемеровская, Новгородская, Ростовская, Омская, Тюменская области, Краснодарский край, Югра и Республика Башкортостан.
На сайте "АльфаСтрахование-ОМС" www.alfastrahoms.ru можно найти информацию о филиалах и режимах работы офисов, развитии системы ОМС, порядке получения полиса. Также там предоставлена возможность задать вопросы специалистам, оформить курьерскую доставку полиса и скачать шаблоны необходимых для его оформления документов.
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