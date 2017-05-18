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Россиян освободят от НДФЛ с социальных выплат17 мая в 19:16

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С согласия кабмина.

Правительство РФ одобрило законопроект, предлагающий освободить от налогообложения единовременные выплаты гражданам, имеющим право на социальную помощь. Проект поправок в ст.217 Налогового кодекса РФ подготовила Мособлдума. Текст заключения кабмина размещен на официальном интернет-портале правительства РФ, передает "Уралинформбюро".

Не подлежащими обложению налогом на доходы физических лиц в числе прочего может стать материальная помощь. В настоящее время НДФЛ не берется с выплат малоимущим и социально незащищенным гражданам.

Также законопроект предполагает отмену ежегодного утверждения госорганами программ, в соответствии с которыми оказывается соцпомощь.

Кроме того, предлагается освободить от налогообложения социальную помощь в рамках программ, утвержденных органами местного самоуправления.

Стоит отметить, что сегодня ставка НДФЛ в России равна 13%.

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