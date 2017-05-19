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Центробанку не удалось купить электронный полис ОСАГО18 мая в 16:15

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Страховщикам это вышло боком.

Банк России выявил нарушения при реализации электронных полисов ОСАГО у 12 крупнейших страховых компаний. С таким заявлением выступил зампред правления ЦБ РФ Владимир Чистюхин, пишет ТАСС.

По словам В.Чистюхина, сложности при покупке полисов на сайтах компаний возникают из-за того, что страховщики требуют оплату какими-то определенными способами. Кроме того, система отсекает новых клиентов - тех, кого нет в базе СК, или "неподходящих" по возрасту, передает "Уралинформбюро".

По данным Банка России, по итогам 2016 года крупнейшими страховыми компаниями по объему сборов ОСАГО стали "Росгосстрах", "РЕСО-Гарантия", "Ингосстрах", ВСК, "АльфаСтрахование", "Согаз" и "Согласие". Также в списке лидеров значатся "МАКС", "Ренессанс Страхование", "Югория", "ЮжУрал-АСКО" и "Энергогарант". Всем им направлены предписания об устранении недочетов, после чего последует новая проверка.

Стоит отметить, что с 1 января 2017 года договоры ОСАГО в электронном виде обязаны заключать все страховые компании, владеющие лицензией на соответствующий вид деятельности.

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