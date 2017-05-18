×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Банк "Открытие" подписал соглашение с Ханты-Мансийским райономСегодня в 15:18

  • Текст

О социально-экономическом сотрудничестве.

Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" и Ханты-Мансийский район заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

Как отметил управляющий финучреждением Виталий Мосунов, данное муниципальное образование для банка является одним из ключевых партнеров. Именно на его территории внедрялось большинство технологических новинок и банковских продуктов для разных категорий клиентов. Сейчас там работают 18 банкоматов и 5 информационно-платежных киосков, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации.

"Держатели карт банка "Открытие" из удаленных сел и поселков Ханты-Мансийского района могут осуществлять банковские операции в отделениях Почты России, где размещены 25 наших терминалов. Порядка 130 POS-терминалов установлено в поселковых магазинах, что позволяет населению совершать безналичные расчеты в торговой сети", – пояснил руководитель Западно-Сибирского филиала банка "Открытие".

Глава района Кирилл Минулин подчеркнул, что банк играет важную роль в жизни муниципалитета. "При содействии банка в районе решаются многие социальные вопросы. Мы высоко оцениваем работу финансовой организации, уверен, что наше сотрудничество на благо жителей муниципалитета будет продолжено в долгосрочной перспективе", – отметил он.

Следует отметить, что Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" на территории Западной Сибири работает под брендом "Ханты-Мансийский банк".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.

Исети добавят мостов и островов

Исети добавят мостов и островов

Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".

Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?

Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?

No pasaran.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×