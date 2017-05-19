Заработав 5,6 миллиона.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев заработал в 2016 году 5,4 миллиона рублей. Такие данные 18 мая появились на официальном сайте горадминистрации.

Согласно декларации о доходах, у градоначальника есть две квартиры на 158,5 и 102,3 "квадратов", Toyota Land Cruiser и Land Rover Range Rover, гараж и нежилое помещение площадью 70,7 квадратных метра.

По доходам Тефтелева обошел его заместитель по социальному развитию Игорь Лопаткин, получивший за год 5,6 миллиона рублей.

Замглавы по правовым и имущественным вопросам Владимир Елистратов заработал 4,9 миллиона рублей. Следом идет первый заместитель главы Наталья Котова (3,4 миллиона), а Юрий Параничев в аналогичной должности пополнил семейный бюджет на 2,7 миллиона.

Вице-мэры Владимир Слободской (по вопросам градостроительства) и Елена Мурзина (по экономике и финансам) получили по 2 миллиона. Меньше всех заработал замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников - 1,8 миллиона рублей. Руководитель аппарата горадминистрации Евгений Шинин заработал 1,9 миллиона рублей.