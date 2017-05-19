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Минфин понизил доллар на 3 рубляСегодня в 08:44

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А нефть до 40.

Заложенный в российском бюджете-2017 курс доллара может быть понижен на три рубля - с 67,5 до 64,2 рубля, а нефть марки Urals - "подешевеет" до 40 долларов за баррель.

О возможных изменениях говорится в пояснительной записке к проекту поправок в закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", передает "Уралинформбюро".

Согласно документу, среднегодовой курс национальной валюты в 2017 году составит 64,2 рубля за доллар, а не 67,5 рубля, как прописано в действующей редакции закона о бюджете. Изменить прогноз в сторону укрепления позволила позитивная статистика начала года, в частности рост цен на нефть.

Сейчас в федеральном бюджете заложена среднегодовая цена барреля Urals в 40 долларов, а в январе - апреле, по данным Минфина, она была 51,84 доллара. В поправках среднегодовая цена Urals увеличена до 45,6 доллара, пишет "Российская газета".

Однако в ведомстве Силуанова не исключают, что цены на нефть могут показать и отрицательную динамику - например, баррель Urals подешевеет к концу года до 40 долларов. Такое возможно, если соглашение о заморозке добычи черного золота не будет продлено, а коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в США сохранятся на исторических максимумах при росте добычи сланцевой нефти.

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