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Екатеринбург заработал внеплановые 800 миллионовСегодня в 10:43

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За первый квартал.

Бюджет Екатеринбурга в первом квартале 2017 года исполнен с существенным профицитом. Такая информация была озвучена на заседании комиссии по бюджету и экономической политике гордумы 18 мая.

За январь-март в муниципальную казну поступило порядка 7,3 миллиарда рублей - 21,9% от годового плана в 33,2 миллиарда. Из них налоговых и неналоговых доходов - 3,9 миллиарда, поступлений из вышестоящих бюджетов - 3,3 миллиарда рублей, пояснили "Уралинформбюро" в администрации Екатеринбурга. Расходы составили 6,48 миллиарда рублей - 19% от годового плана в 34,1 миллиарда рублей.

Таким образом, профицит превысил 800 миллионов рублей.

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