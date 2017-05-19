"АльфаСтрахование" обсудит перспективы развития телемедициныСегодня в 16:06
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В России.
"АльфаСтрахование" принимает участие в круглом столе "Перспективы телемедицины в России". Мероприятие проходит 19 мая в Москве на дискуссионной площадке "Делового эксперта".
Его участниками станут представители медстраховщиков, ведущие эксперты рынка по вопросу телемедицины. Выступит член Экспертного совета по ИКТ Минздрава РФ, руководитель рабочей группы "Электронная медицинская карта" Борис Зингерман, директор по развитию сети медицинских клиник "Доктор рядом" Денис Швецов, руководитель проекта iDoctor Михаил Бакулин и врач-невролог Инна Зыкина. От "АльфаСтрахование" примут участие руководитель департамента маркетинга "Медицина" Егор Сафрыгин и директор по развитию стратегических проектов ДМС Юлия Затворницкая.
Эксперты обсудят возможности телемедицины для ДМС и других видов личного страхования (выезжающих за рубеж, от несчастного случая). Также речь пойдет о плюсах дистанционного взаимодействия человека с системой здравоохранения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование".
Они оценят и грядущие изменения в этой сфере - 11 мая 2017 года российское правительство одобрило закон о телемедицине. После его принятия Госдумой РФ врачи смогут ставить диагнозы и выписывать рецепты дистанционно.
"Информационно-телекоммуникационные технологии повышают эффективность управления: это и организация онлайн-записи и электронных очередей, и общая координация работы многопрофильного лечебного учреждения или даже сети в целом", - считает директор департамента андеррайтинга и методологии "АльфаСтрахование" Александр Лапунов.
По его словам, сейчас практически любое высокотехнологическое исследование выводится на дисплей компьютера и пишется на электронные носители, а значит, может транслироваться в онлайн-режиме на любое расстояние.
"Такое применение телемедицины позволит и экономить на медицинских кадрах (не содержать полный набор узких специалистов в каждой клинике), и повысить качество самой услуги, так как окончательный вердикт будет выносить опытнейший врач", - заключает специалист
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