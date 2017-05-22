И нажитом имуществе.

Министерство внутренних дел России обнародовало сведения о доходах руководителей региональных управлений за 2016 год.

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин заработал более 2,5 миллиона рублей, а его супруга - 428 тысяч. В собственности у них квартира на 101,7 квадратных метров, земельный участок площадью 1,1 тысячи "квадратов" и машиноместо. При этом автомобили чета Бородиных не задекларировала - по документу у них лишь прицеп МЗСА 817715 2008 года выпуска.

Главный полицейский Челябинской области Андрей Сергеев пополнил семейный бюджет на 2,9 миллиона рублей, его супруга - на 96 тысяч. Они владеют квартирами на 104,1 и 69 квадратных метра, а также нежилым помещение на 7,4 "квадрата". У их несовершеннолетнего ребенка также есть недвижимость - половина в квартире площадью 65,2 квадратных метра. Транспортных средств у них нет.

Начальник управления МВД по Тюменской области Юрий Алтынов задекларировал 2,2 миллиона рублей, как и его жена. В собственности у Алтынова три земельных участка площадью в 1,5 тысячи, 1,2 тысячи и 39 квадратных метров, а также гараж. На его супругу записана Toyota Land Cruiser 200.

Главный полицейский ХМАО-Югры Василий Романица заработал в 2016 году 2,7 миллиона рублей, а его жена - 1,8 миллиона. Начальник управления МВД по ЯНАО Александр Удовенко заявил о доходе в 2,5 миллиона рублей, его супруга - 226 тысяч. Начальник зауральского полицейского управления Олег Ильиных получил 1,7 миллиона рублей, жена - 527 тысяч. Начальник полицейского главка по Прикамью Виктор Кошелев отчитался о заработке в 2,1 миллиона рублей, а его супруга задекларировала 528 тысяч.

"Увеличение итогового годового дохода у некоторых руководителей из указанных категорий обусловлено продажей земельных участков и квартир в регионах, где они ранее работали, а также получением единовременной социальной выплаты на приобретение жилья", - пояснили "Уралинформбюро" в МВД России.