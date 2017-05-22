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"АльфаСтрахование" защитит агротехнику РостсельмашаСегодня в 15:10

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Для клиентов "Сбербанк Лизинг".

"Сбербанк Лизинг" и СК "АльфаСтрахование" заключили партнерское соглашение. В его рамках страховая компания будет оказывать услуги по защите техники крупнейшего производителя агротехники в РФ — группы компаний Ростсельмаш.

Клиентам "Сбербанк Лизинга" предлагается застраховать комбайны и уборочную технику отечественного производителя в СК "АльфаСтрахование" по специальным тарифам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе страховой компании.

Кроме того, продукцию Ростсельмаш можно приобрести в лизинг по программе господдержки и спецпредложению "Сбербанк Лизинг" для аграриев. Последнее предусматривает возможность приобретения прицепной и навесной техники в рамках отдельного договора лизинга.

Сумма договора лизинга для предпринимателей АПК может достигать 24 миллиона рублей, а решение по сделке принимается в течение 8 рабочих часов. При этом минимальный первоначальный взнос составляет 30% и 20% при суммах договора до 24 миллиона и 300 миллиона рублей соответственно.

Более полную информацию о приобретении сельскохозяйственной техники и ее страхования по сниженным тарифам можно получить в офисах "Сбербанк Лизинг" и отделениях Сбербанка по работе с корпоративными клиентами.

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