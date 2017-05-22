На 100 миллионов долларов.

"АльфаСтрахование" застраховала ответственность директоров и должностных лиц компании ПАО "Аэрофлот". Страховая сумма составила 100 миллионов долларов. В рамках договора застрахована гражданская ответственность директоров и должностных лиц в связи с их обязанностью компенсировать ущерб, причиненный третьим лицам в результате ошибок и упущений при руководстве компанией.

Начальная цена контракта составляла 105 тысяч долларов. При оценке заявок страховщиков учитывалась цена договора (вес критерия 60%) и предложения по расширению страхового покрытия в рамках заявленной стоимости в дополнение к программе (вес критерия 40%).

Группа "Аэрофлот" является клиентом "АльфаСтрахования" с 2011 года. Как пояснил "Уралинформбюро" руководитель управления страхования финансовых рисков "АльфаСтрахование" Андрей Макаренцев, на Западе страхование ответственности директоров от управленческих ошибок - обычная практика: около 90% крупных компаний приобретают полисы D&O.

"В России этот вид страхования распространен меньше, но такие гиганты, как "Аэрофлот" ведут прогрессивную корпоративную политику и заботятся о возможности компенсировать ущерб третьим лицам в случае допущенных руководством ошибок", - заключил он.

Следует отметить, что лидер воздушного транспорта России "Аэрофлот" является членом глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть последнего насчитывает 1000 пунктов в 187 странах.

"Аэрофлот" располагает одним из самых молодых самолетных парков в Европе, который базируется в московском аэропорту Шереметьево. Компания первой из российских перевозчиков вошла в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Обладает единым сертификатом соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2008.