Банк "Открытие" поддержал тюменскую "Жару"Сегодня в 11:14
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Собравшую бизнесменов из 7 регионов.
Банк "Открытие" стал генеральным партнером праздника, который прошел в рамках трехдневного бизнес-форума "Жара" в Тюмени. Организатором мероприятия выступила общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" при поддержке правительства Тюменской области. Форум, в рамках которого прошла четвертая всероссийская "Ярмарка инвестиций" и образовательная конференция, собрал инвесторов и бизнесменов из 7 российских регионов.
В завершение мероприятия в Гилевской роще были развернуты несколько тематических зон и организованы массовые гулянья. Так, в "Шатре Опора" проходили лекции, встречи и мастер-классы для бизнесменов. На "Бульваре предпринимателей" ремесленники реализовывали продукцию – от кузнечных изделий и текстиля до товаров ручной работы и дизайнерских вещей.
На площадках "Семья" и "Спорт" детей и взрослых ждали мини-футбольный марафон, восточные единоборства, фитнес-тренировки, американский футбол, квесты и флешмобы.
Старт городскому празднику дали почетные гости и партнеры фестиваля – вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров, гендиректор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Ольга Езикеева, руководитель дирекции Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Виталий Бубнов.
"Я думаю это очень важное событие в жизни нашего региона. Сотни предпринимателей, десятки тысяч горожан могут встретиться и познакомиться на одной площадке. Для представителей бизнеса – это прекрасная возможность показать свои товары и услуги, лично познакомиться с потребителями, услышать их мнение, их желания и нужды", - поделился впечатлениями Виталий Бубнов.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка "Открытие", финучреждение развернуло собственную площадку под фирменным куполом в зоне "Семья". Его сотрудники рассказывали горожанам о преимуществах вкладов и банковских карт, одаривая детей фирменными шарами, раскрасками и альбомами для рисования. Памятные призы от генерального партнера также получили юные победители соревнований, прошедших на площадке "Спорт".
В "Шатре Опоры" специалисты банка "Открытие" проконсультировали несколько сотен представителей малого бизнеса. Им были вручены сувениры с символикой банка и сертификаты на бесплатное открытие расчетного счета.
"Открытие" уже не первый раз становится партнером "Опоры России": в прошлом году, например, при нашей поддержке в областном центре состоялся Слет успешных предпринимателей. В этом году перед нами стояла важная задача – оказать помощь в проведении масштабного праздника, в основе которого труд сотен тюменских предпринимателей, представляющих различные направления – от ресторанного бизнеса и деревянного зодчества до консалтинга и жилищного строительства", – подвел итог Виталий Бубнов.
Следует отметить, что Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" на территории Западной Сибири работает под брендом "Ханты-Мансийский банк".
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