Росстат не согласен с президентом.

Реальные доходы россиян в апреле 2017-го по сравнению с тем же месяцем прошлого года снизились на 7,6%. Об этом свидетельствуют итоги традиционного исследования Росстата.

При этом в марте снижение составило 2,5%, в феврале - 4,1% и только в январе текущего года доходы россиян ушли в рост - на 8,1%, сообщают федеральные СМИ.

В годовом выражении доходы граждан падают уже 3 сезона: в 2014 убыль равнялась 0,7%, в 2015 - 3,2%, в 2016 - 5,9%, передает "Уралинформбюро".

Примечательно, что представители власти зачастую оперируют совершенно другими сведениями. Так, по сообщению пресс-службы Кремля, на состоявшейся 14 мая встрече с главой Чехии Милошем Земаном президент РФ Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян, снизившиеся в результате кризиса, сейчас восстанавливаются.