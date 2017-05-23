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Группа "АльфаСтрахование" назвала имя лучшего "фантазера"Сегодня в 15:00

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Им стала москвичка Дарья Нестерова.

В Москве определили имя победителя конкурса рисунков "Мое будущее я создаю сегодня". Мероприятие было приурочено к празднованию трехлетия проекта онлайн-голосований правительства Москвы "Активный гражданин".

"АльфаСтрахование" и "Активный гражданин" просили москвичей пофантазировать на тему будущего. Работы принимались в любой технике - от традиционных рисунков и компьютерной графики до цветных и монохромных зарисовок. Они загружались на сайт проекта.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование", работы прислали 17 участников. Наиболее талантливого фантазера выбирали известные художники Никас Сафронов и Анастасия Логинова, а также креативный директор рекламного агентства Deluxe Interactive Moscow, автор самых ярких рекламных кампаний "АльфаСтрахование" Георгий Павленишвили. В итоге самым лучшим мечтателем была признана москвичка Дарья Нестерова.

Имя победителя объявили 21 мая на гала-концерте в парке "Музеон". Дарья получила главный приз - интенсив-курс в Британской школе дизайна. Его вручил директор департамента маркетинговых коммуникаций "АльфаСтрахование" Антон Ставенко.

"Активный гражданин" – система электронных референдумов, запущенная по инициативе правительства Москвы 21 мая 2014 года. За этот период в рамках проекта было проведено 2,6 тысячи голосований по актуальным вопросам развития столицы. В целом "Активный гражданин" объединил более 1,6 миллиона москвичей.

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