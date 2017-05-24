Зато имеется гараж.

ГУ МЧС России по Свердловской области опубликовало сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера личного состава за 2016 год, передает "Уралинформбюро"

Начальник управления Андрей Заленский заработал 2,35 миллиона рублей, то есть среднемесячный его доход составлял менее 200 тысяч. В индивидуальной собственности главный спасатель Среднего Урала имеет только гаражный бокс, в долевой — часть земельного участка для личного подсобного хозяйства, в пользовании – квартиру площадью 67 квадратных метров.

У подавляющего большинства жен и мужей должностных лиц ГУ МЧС доходы ниже, чем у них самих. Среди автомобилей, находящихся в собственности сотрудников, встречаются как солидные иномарки, так и скромные отечественные модели типа "Лада-Калина".

При этом у некоторых внесенных в список сотрудников имеется водный транспорт - например, катер "Старкрафт 160 SC", мотолодка "Краб 310" и надувная моторная лодка "Кайман-360".