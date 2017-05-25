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Пенсионные деньги увеличилисьСегодня в 09:16

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На реальности рынка.

На пенсионном рынке наблюдается тенденция: число частных пенсионных фондов сокращается, но активы под их управлением увеличиваются. Согласно данным ЦБ, два года назад на 10 крупнейших НПФ приходилось 76% всех пенсионных накоплений, а в 2016 году - их уже более 83%.

Эксперты объясняют это новым трендом: негосударственные пенсионные фонды стали объединяться в более крупные структуры. Первым по пути реорганизации пошел НПФ "Будущее", который в 2015 году объединил два ведущих фонда – НПФ "Благосостояние" и "Стальфонд". Сегодня НПФ "Будущее" объединяет ресурсы четырех фондов и входит в Финансовую группу с одноименным названием.

По мнению опрошенных "Уралинформбюро" аналитиков рынка, существуют две объективные причины для консолидации фондов: сокращение издержек, а также повышение прозрачности для регулятора.

Эксперты отмечают, что регулирование работы пенсионных фондов со стороны Банка России за последние три года заметно ужесточилось. Стали строже требования к инвестиционным портфелям фондов с целью снизить риски финансовых потерь и исключить возможность вывода капитала.

Аккумуляции ресурсов от фондов, по словам генерального директора Финансовой группы "Будущее" Марины Рудневой, требует отрасль. "За последние три года издержки рынка возросли, контроль регулятора усилился: фондам сегодня нужно инвестировать в совершенствование процедур управления и развитие систем риск-менеджмента", - подчеркивает она. – В конечном счете все это направлено на соблюдение интересов застрахованных лиц".

Прохождение процедуры реорганизации и присоединения других участников рынка, по словам экспертов, может также говорить о надежности фонда. Поэтому клиентам стоит обращать на это внимание, как на важный критерий при выборе НПФ.

"Объединение фондов – управленческих, финансовых, человеческих ресурсов – всегда дает мощную синергию. Она позволяет совершенствовать корпоративное управление, что значит быть стабильнее в условиях рыночной экономики, эффективнее справляться с внешними вызовами", - пояснила Марина Руднева.

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