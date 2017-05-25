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"АльфаСтрахование" взяла под защиту машины скорой помощи ЮгрыСегодня в 11:00

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По договорам ОСАГО.

Тюменский филиал "АльфаСтрахование" защитил автопарк "Ханты-Мансийской городской клинической станции скорой медицинской помощи" по договорам обязательного страхования транспортных средств (ОСАГО). По итогам конкурса было застраховано 12 машин, среди которых УАЗ, ГАЗ, Ford, Nissan, Volkswagen, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование".

Городская станция скорой медпомощи работает в пределах Ханты-Мансийска. Медики оказывают помощь как на месте происшествия, так и в пути следования в стационар, если здоровью пациентов угрожают внезапные заболевания, обострение хронических болезней, травмы, отравления, возникают осложнения при беременности и родах.

"Скорая помощь оперативно оказывает необходимые услуги пациентам и всем пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, - отмечает директор Тюменского филиала "АльфаСтрахование" Василий Туранов. – Рабочее состояние транспорта – важная составляющая успешной деятельности учреждения, от него зависит жизнь и здоровье граждан".

Следует отметить, что выплаты "АльфаСтрахование" по ОСАГО сейчас растут опережающими темпами. По итогам 2016 году компания перечислила клиентам, застраховавшим машины по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности, 7,59 миллиарда рублей. Это на 68,3% больше, чем за 2015 год. Сборы страховой компании по автокаско достигли 13,55 миллиарда рублей (+7,4%), по ОСАГО – 13,45 миллиарда рублей (+26,6%).

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