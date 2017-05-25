Доллар потерял 6 рублейСегодня в 14:02
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В прогнозе на 2017 год.
Сбербанк России на фоне более высоких, чем ожидалось, цен на нефть улучшил прогноз по курсу рубля, передают федеральные СМИ.
Средний курс по отношению к доллару в 2017 году может составить 58 рублей против прогнозировавшихся ранее 64 рублей. Об этом сообщила директор Центра макроэкономических исследований кредитной организации Юлия Цепляева.
Прогноз Сбербанка по росту ВВП России на 2017 год не изменился и составляет 1,2 %. А вот в 2018 году экономика вырастет на 1,8 % (прежний прогноз – рост на 1%), в 2019 году - на 1,7 % (против 1,2 %), сообщает "Уралинформбюро". Сбербанк ожидает, что валютный курс в 2018 году составит 59 рублей за доллар (а не 62 рубля), в 2019 году - 59,5 (прошлый прогноз - 64 рубля).
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