В 200 и 2000 рублей.

Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей массово поступят в обращение в октябре 2017 года. Об этом заявил первый зампред Центробанка России Георгий Лунтовский.

По его словам, окончательный дизайн утвердят в июле. "Будет одна из банкнот выполнена в улучшенном варианте. Мы планируем применить новые материалы, пропитку полимером, чтобы увеличить срок службы этой банкноты", - пояснил Лунтовский.

Как сообщалось ранее, на двухсотрублевке изобразят памятник погибшим кораблям в Севастополе и вид на Херсонес Таврический, на купюре в 2000 рублей - мост на остров Русский и взлетающую с космодрома "Восточный" ракету.

Эти символы утверждались по итогам всероссийского голосования, проводившегося в несколько этапов с июня по октябрь 2016 года. 1113 городов России представили на конкурс около 5000 достопримечательностей, передает "Уралинформбюро". Урал представляли Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Тюмень и Нижневартовск, но никто до финального голосования на добрался.