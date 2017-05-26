АльфаHealth выбран лучшим корпоративным медиаСегодня в 17:05
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По итогам всероссийского конкурса.
Журнал АльфаHealth, издаваемый "АльфаСтрахование" в ИД Newmen, дважды был отмечен на всероссийском конкурсе "Лучшее корпоративное медиа года 2017". Мероприятие проводится Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).
В целом на участие в конкурсе было подано более 150 заявок в 44 номинациях, за звание лауреата боролись около 50 компаний. Сначала проходило заочное онлайн-голосование экспертного совета, а затем очная защита проектов перед жюри конкурса, сообщили "Уралинформбюро" в Группе "Альфастрахование".
Торжественная церемония награждения победителей прошла в рамках ХIV Международной конференции "Роль корпоративных коммуникаций и СМИ в стратегическом управлении компанией". АльфаHealth получил диплом в номинации "В2С – клиентские медиа/журнал" и победил в спецноминации "Лучшая обложка".
АльфаHealth издается для аудитории HR-директоров, пользователей услуг и партнеров компании "АльфаСтрахование". Журнал рассказывает о принципах поддержания здоровья, сохранения баланса личной жизни и карьеры. Он содержит интервью спикеров "АльфаСтрахование" на темы здорового питания, занятий спортом, стиля жизни, дает советы по сохранению физического и ментального здоровья, включая комментарии психологов, диетологов, кардиологов и других специалистов. В нем можно найти актуальную статистику, информацию по программам, направленным на предупреждение и профилактику профессиональных заболеваний.
"АльфаHealth помогает разобраться в хитросплетениях современных идей и течений, связанных как со здоровьем отдельно взятого человека, так и компании в целом", - заключает директор департамента маркетинга "Медицина" ОАО "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин.
Специализированное издание – это инновационный подход "АльфаСтрахование" не только к технологиям, но и к формированию знаний и компетенций. Издание выходит ежеквартально объемом 5 тысяч экземпляров. Кроме печатной версии, есть мобильное приложение журнала для сотрудников.
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