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Банк "Открытие" предоставит кредит "Югорской генерирующей компании"Сегодня в 16:46

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В размере 185 миллионов.

Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" выиграл тендер, объявленный АО "Югорская генерирующая компания", на предоставление кредитной линии в размере 185 миллионов рублей.

АО "Югорская генерирующая компания" обладает статусом гарантирующего поставщика электрической энергии в пределах децентрализованной зоны электроснабжения Югры. Это предприятие со 100% государственным участием в лице правительства Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.

Финансовые средства, предоставленные банком, пойдут на производство и поставку электрической энергии в Березовский, Белоярский, Октябрьский, Ханты-Мансийский, Сургутский, Нижневартовский и Кондинский районы.

В результате жители 25 населенных пунктов Югры, где сегодня отсутствует централизованное электроснабжение, не будут ограничены в потреблении электричества.

"Наше сотрудничество с одним из флагманов энергоотрасти Югры носит долгосрочный и стратегический характер. Сегодняшней победой Банк вновь подтвердил свое стремление активно участвовать в развитии энергоемких отраслей Югры," – отметил начальник Управления по работе с крупными клиентами Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Марк Тюнин.

Следует отметить, что Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" на территории Западной Сибири работает под брендом "Ханты-Мансийский банк".

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