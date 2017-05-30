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Доходы свердловского бюджета превысили расходы на 10 миллиардовСегодня в 16:53

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В казну пришло 82 миллиарда.

Профицит бюджета Свердловской области за январь-апрель 2017 года составил 10 миллиардов рублей.

За 4 месяца в региональную казну поступило 82 миллиарда рублей - 33,8% от годового плана, пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона. Сумма налоговых и неналоговых доходов достигла 77,5 миллиарда рублей, объем безвозмездных поступлений - 4,5 миллиарда рублей.

Расходы составили 72 миллиарда рублей - 27% от годового плана. Большая часть средств - 56,4 миллиарда - ушла на социальную сферу.

Свердловские муниципалитеты получили свыше 24 миллиардов рублей из областной казны.

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