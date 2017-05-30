Россияне пустят "АльфаБАЛЛЫ" на защиту квартирСегодня в 16:52
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И домов.
С 30 мая клиенты "АльфаСтрахование" могут направить баллы, полученные по программе лояльности "АльфаБАЛЛЫ", на покупку защиты для своей недвижимости. Речь идет о полисах "АльфаРемонт" и "Добрые Соседи".
"Прошедший вчера над Москвой и областью природный катаклизм в очередной раз доказал наше бессилие перед стихией. Но если мы не можем его предотвратить, то ничего не мешает задуматься заранее, как защитить себя от потерь, в том числе денежных, на ликвидацию последствий. Мы надеемся, что включение в программу "АльфаБАЛЛЫ" новых страховых продуктов "АльфаРемонт" и "Добрые Соседи" сделает для наших клиентов покупку полиса еще удобнее и доступнее. Баллы позволяют экономить на страховании и приобретать надежную защиту по привлекательной цене", - пояснил главный менеджер по разработке страховых продуктов "АльфаСтрахование" Андрей Максимов,
"АльфаРемонт" обойдется от 1 до 3 тысяч рублей. Данный полис позволяет застраховать имущество, отделку квартиры и гражданскую ответственность на сумму от 200 до 600 тысяч рублей.
Продукт "Добрые соседи" предусматривает возмещение ущерба, причиненного соседям в случае возникновения в квартире или жилом доме непредвиденных ситуаций. В перечень входит авария водопровода, пожар, короткое замыкание. Стоимость страховки составляет от 750 до 3 000 рублей в зависимости от страховой суммы, максимальный размер которой 500 тысяч рублей.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование", первая на страховом рынке программа лояльности "АльфаБАЛЛЫ" была запущена в октябре 2016 года. Приобретая полис стоимостью до 50 тысяч рублей клиент получает 2% от его цены и статус Silver. При покупке на сумму свыше 50 тысяч он автоматически получает статус Gold, а на "АльфаБАЛЛЫ" перечисляется уже 10% от стоимости полиса.
Кроме полисов "АльфаРемонт" и "Добрые соседи", "АльфаБАЛЛЫ" можно потратить на оплату до трети стоимости автокаско и полиса выезжающего за рубеж.
Контролировать "АльфаБАЛЛЫ" можно в личном кабинете пользователя на сайте компании alfastrah.ru или в мобильном приложение "АльфаСтрахование Mobile". За скачивание и регистрацию в последнем участники программы лояльности дополнительно получают 500 баллов.
Кроме того, обладателям статуса Gold доступна VIP-телефонная линия, по которой можно получить ответы на любые вопросы, связанные с услугами "АльфаСтрахование".
Передавать баллы другим клиентам или сторонним людям нельзя, при этом "АльфаБАЛЛЫ" не сгорают и не имеют срока давности.
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