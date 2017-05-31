Ростовщики уйдут в тень.

Рынок микрофинансовых организаций (МФО) ждет серьезная перезагрузка. На рассмотрение Госдумы РФ в скором времени поступит законопроект, предполагающий установление максимальной кредитной ставки для ростовщиков в 150% годовых, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Грядущие изменения связаны с поручением президента Владимира Путина о снижении закредитованности населения. В апреле 2017 года на заседании президиума Госсовета, посвященном защите прав потребителей, глава государства сравнил российские МФО со старухой-процентщицей из романа Достоевского "Преступление и наказание". "Известная бабушка из Достоевского - она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками", - заметил Путин.

По данным ЦБ, среднерыночные ставки МФО сейчас составляют порядка 599%, предельные же достигают 799%. По большей части такие значения устанавливают организации, выдающие краткосрочные займы - так называемые "до зарплаты".

Эксперты настороженно относятся к инициативе установления потолка в 150%. Выдавать короткие займы по такой ставке МФО не смогут, а банки не станут кредитовать таких клиентов, и страна вернется к времени "черных кредиторов", считает директор сервиса онлайн-кредитования "Е заем" Лига Трупа.

При этом переход МФО на длинные займы потребует фондирование на большие сроки, но и сейчас привлечь инвесторов в данный сектор довольно проблематично, добавляет председатель совета директоров группы компаний "Русмикрофинанс" Евгений Аболонин.

В настоящее время законопроект проходит согласование в Центробанке. Ожидается, что на рассмотрение Госдумы он поступит до ухода депутатов на каникулы, передает "Уралинформбюро".