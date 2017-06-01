×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Банк "Открытие" лелеет югорских бизнесменов31 мая в 17:11

  • Текст

Предоставляя им весь спектр услуг.

В Ханты-Мансийске состоялось заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Партнером мероприятия, организованного Торгово-промышленной палатой Югры, выступил банк "Открытие".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финурчждения, в заседании приняли участи около 70 предпринимателей из разных сфер деятельности. Собравшиеся обсудили лучшие практики по формированию деловой среды в региона, уделив внимание стратегическому развитию малого и среднего бизнеса. Также речь шла о текущих проблем предпринимателей.

Заместитель регионального директора по малому бизнесу Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Виталий Колтунов рассказал о программах кредитования и преимуществах обслуживания малого и среднего бизнеса. Кроме того, на площадке Координационного совета был организован мобильный консультационный пункт, где сотрудники банка "Открытие" знакомили предпринимателей с банковскими услугами.

"Сегодня для представителей малого и среднего бизнеса на территории Югры мы предоставляем весь спектр финансовых услуг – кредитование, факторинг, лизинг, банковские гарантии, дистанционное обслуживание, аккредитивы, депозиты и многое другое. После перехода на единую IT-платформу всех структурных подразделений банка "Открытие" югорским предпринимателям доступны абсолютно все сервисы, что и в других регионах России", – отметил Виталий Колтунов.

Следует отметить, что Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" на территории Западной Сибири работает под брендом "Ханты-Мансийский банк".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"

Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"

Коллапс на дорогах случится через 2 дня.

Дорожная карта Путина

Дорожная карта Путина

Прибавила точку на Среднем Урале.

Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН

Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН

Выясняют тюменские следователи.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×