Предоставляя им весь спектр услуг.

В Ханты-Мансийске состоялось заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Партнером мероприятия, организованного Торгово-промышленной палатой Югры, выступил банк "Открытие".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финурчждения, в заседании приняли участи около 70 предпринимателей из разных сфер деятельности. Собравшиеся обсудили лучшие практики по формированию деловой среды в региона, уделив внимание стратегическому развитию малого и среднего бизнеса. Также речь шла о текущих проблем предпринимателей.

Заместитель регионального директора по малому бизнесу Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Виталий Колтунов рассказал о программах кредитования и преимуществах обслуживания малого и среднего бизнеса. Кроме того, на площадке Координационного совета был организован мобильный консультационный пункт, где сотрудники банка "Открытие" знакомили предпринимателей с банковскими услугами.

"Сегодня для представителей малого и среднего бизнеса на территории Югры мы предоставляем весь спектр финансовых услуг – кредитование, факторинг, лизинг, банковские гарантии, дистанционное обслуживание, аккредитивы, депозиты и многое другое. После перехода на единую IT-платформу всех структурных подразделений банка "Открытие" югорским предпринимателям доступны абсолютно все сервисы, что и в других регионах России", – отметил Виталий Колтунов.

Следует отметить, что Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" на территории Западной Сибири работает под брендом "Ханты-Мансийский банк".