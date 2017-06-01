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Банк "Открытие" вдохновил тюменцев на легкоатлетический кроссСегодня в 16:04

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В память о легендарном геологоразведчике.

Банк "Открытие" выступил спонсором легкоатлетического кросса в столице Тюменской области. Спортивное мероприятие было посвящено 108 годовщине со дня рождения Героя соцтруда, лауреата Ленинской премии, заслуженного геолога СССР, почетного гражданина Тюмени Юрия Георгиевича Эрвье.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения, на старт вышли более 200 профессионалов и любителей бега от 10 до 80 лет. Это школьники, студенты, представители компаний нефтегазового сектора и ветераны спорта.

Победителей определяли в 10 возрастных группах. Каждый призер получил грамоту и денежный приз.

В командном зачете первое место занял клуб ветеранов лыжного спорта "Вита". На вторую и третью ступеньку пьедестала поднялись спортсмены Управления Росреестра и ООО "Югсон-Сервис".

Ветеран геологии и спорта Бронислав Суходолов, участвовавший в кроссе, подчеркнул, что ему приятно, что сегодня помнят легендарных Эрвье, Салманова, Подшибякина. "...И других людей, поднявших отечественную геологоразведку на самый высокий уровень, что позволило успешно развиваться Западной Сибири и всей стране", - заключил он.

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