На 942,6 миллиона рублей.

Тюменский филиал "АльфаСтрахование" защитил транспортные средства и имущество "Югорской территориальной энергетической компанией - Региональные сети". Общая страховая сумма составила 942,6 миллиона рублей.

На 17,4 миллиона рублей полисами каско защищены 13 автомобилей компании, среди которых машины марок Hyundai, Lexus, Toyota, Volkswagen, Mitsubishi. Также застрахованы принадлежащие учреждению линии электропередач и сооружения на 925,3 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахования".

ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети" является стратегическим объектом развития коммунальной энергетики Ханты-Мансийского автономного округа. Предприятие исполняет инвестпрограмму по строительству электросетевых объектов в регионе, а также обеспечивает транспортировку электрической энергии до конечного потребителя.

"Мы не первый год работаем с компанией "ЮТЭК - Региональные сети", играющей важную роль в обеспечении электроэнергией населения Ханты-Мансийского автономного округа", - отметил директор Тюменского филиала "АльфаСтрахование" Василий Туранов, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

Следует отметить, что сборы "АльфаСтрахование" по автокаско в 2016 году составили 13,55 миллиардов рублей (+7,4% к 2015 году), по ОСАГО – 13,45 миллиардов (+26,6%).