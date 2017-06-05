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Кошельки свердловских чиновников толстеют на глазахСегодня в 19:10

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Медленно, но верно.

В январе - марте 2017 года у свердловских чиновников всех категорий выросла зарплата. В среднем по области она увеличилась на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили "Уралинформбюро" в Свердловскстате.

Значительнее всего подрос доход в аппарате Законодательного собрания региона - на 14%. Кошельки сотрудников областных органов власти потяжелели на 7,1%. Зарплаты в органах местного самоуправления прибавили 1,3%.

Теперь средний заработок сотрудников законодательной власти составляет 63 тысячи рублей, что почти вдвое превышает среднюю зарплату по области. В исполнительной власти чиновники в среднем ежемесячно пополняют семейные бюджеты на 48,9 тысячи рублей, а на местах - на 33,8 тысячи. И это без учета выплат социального характера.

Стоит отметить, что за весь 2016 год среднемесячная зарплата свердловских чиновников и депутатов выросла на 6,2%, достигнув отметки в 46 284 рубля.

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