Банк "Открытие" ответил на вопросы предпринимателей ТюмениСегодня в 10:34
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О переходе к онлайн-расчетам.
В Тюмени прошел бесплатный федеральный семинар "Формула успешного интернет-магазина и эффективного управления продажами 2017". Его участниками стали более 160 директоров различных предприятий.
Ключевым партнером конференции, посвященной вопросам взаимодействия бизнеса, банков и ФНС в рамках ФЗ-54 "О применении контрольно-кассовой техники", выступил банк "Открытие", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации.
2017 год стал годом поэтапного перехода на онлайн-кассы. Предпринимателям приходиться учиться работать в новых условиях, когда все данные о расчетах с покупателями передаются через Сеть в налоговую службу. Поэтому бизнесменам очень важно правильно выстроить процесс взаимодействия с основными партнерами для продуктивного ведения собственного дела.
Заместитель директора по малому бизнесу дирекции в Тюмени Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Наталья Куликова познакомила участников семинара с условиями обслуживания клиентов: открытием и ведением банковских счетов, эквайрингом, дистанционным обслуживанием.
"Банк "Открытие" готов предоставить бесплатную консультацию по вопросам развития бизнеса в любом офисе Тюмени. Кроме того, мы предоставляем скидку нашим клиентам. Все что вам необходимо – это обратиться в наш банк и открыть для себя новые масштабы и горизонты бизнеса!" – отметила она.
Среди участников семинара сотрудники банка "Открытие" провели беспроигрышную лотерею, где призами были сувениры с логотипом финансовой организации.
Победительница викторины на лучшее знание истории, современных услуг и продуктов банка "Открытие" - индивидуальный предприниматель Юлия Защихина получила в подарок серебряную монету "Прыжки через нарты". Пятерых лучших знатоков наградили памятными подарками.
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