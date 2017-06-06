В сотни раз.

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области в 2016 году заработало на рекламных полномочиях, переданных МУГИСО от мэрии Екатеринбурга, 1 миллион рублей - это лишь 6% от прогнозного плана.

Такая сумма прозвучала в отчете и.о. главы МУГИСО Сергея Зырянова на заседании Заксобрания Свердловской области 6 июня. На что депутат Евгений Зяблицев указал, что по итогам 2015 года - до передачи этих полномочий от города к области - муниципалитет заработал на сдаче в аренду рекламных конструкций 244 миллиона рублей.

По словам Зырянова, в прошлом году министерство должно было получить 39 миллионов рублей, однако из-за судов эти деньги пришли только в январе-феврале 2017 года и, следовательно, в отчет не попали. Также он прокомментировал тезис Зяблицева, что "город недополучил почти четверть миллиарда рублей".

"Что касается Екатеринбурга - в городе 1,5 тысячи рекламных конструкций находятся на договорах аренды. Деньги, получаемые по этим договорам, должны так или иначе прийти в Екатеринбург - мы же торгуем дополнительными объемами, которые появились в новой схеме размещения рекламных конструкций", - пояснил чиновник.

Напомним, что рекламные полномочия Екатеринбурга перешли в ведение МУГИСО 1 января 2016 года. Сейчас ведутся переговоры по возвращению их обратно уральской столице, которая уже отвоевала часть градостроительных полномочий.

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