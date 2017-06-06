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Свердловчане пополнили областной бюджет на 58 миллиардовСегодня в 18:39

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За год.

6 июня Заксобрание Свердловской области приняло законопроект об исполнении регионального бюджета за минувший год.

По данным замгубернатора - министра финансов Галины Кулаченко, доходы казны Среднего Урала составили 194,5 миллиарда рублей, увеличившись на 10,5% относительно 2015 года. Основными источниками наполнения бюджета стали налоги на доходы физических лиц (58,6 миллиарда рублей) и на прибыль организаций (56,5 миллиарда). Поступления налога на имущество организаций составили 24,4 миллиарда рублей. Акцизы принесли казне 17 миллиардов рублей, а неналоговые доходы - 3,8 миллиарда.

Расходы областного бюджета превысили 200 миллиардов рублей, а размер дефицита - 5 миллиардов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Заксобрания.

Основные траты - более 138 миллиардов рублей - пришлись на социальные статьи. 52,4 миллиарда ушло на возведение детских садов, ввод в эксплуатацию новой школы в екатеринбургском Академический и запуск межрегионального центра компетенций в рамках проекта "Уральская инженерная школа". Более 41 миллиарда рублей было направлено на социальные выплаты населению.

"Спортивные" расходы составили 3,3 миллиарда рублей. В минувшем году начали строить 17 спортобъектов, восемь из которых уже ввели в эксплуатацию.

На финансирование государственных программ было выделено свыше 200 миллиардов рублей. Наибольший объем средств пришелся на социальную сферу, ЖКХ, транспорт, связь и развитие информационных технологий.

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