Доходы свердловского бюджета выросли на 11,5% Сегодня в 19:16
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Или 10,5 миллиардов рублей.
Доходы консолидированного бюджета Свердловской области в январе - мае 2017 года составили 107,6 миллиарда рублей - на 10,5 миллиарда (11,5%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным министерства финансов Среднего Урала, на долю налоговых и неналоговых поступлений пришлось 102,2 миллиарда рублей. В том числе собрано 33,3 миллиарда рублей налога на доходы физических лиц и 33,1 миллиарда - налога на прибыль организаций. Объем безвозмездных поступлений составил 5,4 миллиарда рублей.
В целом в Свердловской области отмечается положительная динамика по сбору всех бюджетообразующих налогов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Дополнительные доходы от размещения временно свободных средств областного бюджета на банковских депозитах превысили 107 миллионов рублей, уточнила министр финансов региона Галина Кулаченко.
Траты консолидированного бюджета достигли 93,2 миллиарда рублей. Госдолг с начала года снижен на 9,2 миллиарда рублей.
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