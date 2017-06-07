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Тюменская "дочка" УГМК выпрашивает у властей миллионные скидкиСегодня в 19:05

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По налогам.

Руководство Металлургического завода "Электросталь Тюмени", входящего в структуру ООО "УГМК-Сталь", попросило депутатов Тюменской областной думы предоставить предприятию налоговые преференции на 2018 год.

Просьбу на выездном заседании комитета по бюджету, налогам и финансам, состоявшемся 7 июня, металлурги адресовали первому зампреду облдумы Андрею Артюхову , передает "Уралинформбюро".

Речь в частности шла о продлении уже имеющихся льгот на прибыль и имущество - в большинстве своем именно благодаря им предприятие развивается, заявил директор завода Сергей Глушков.

Однако парламентарии не спешат идти "дочке" УГМК навстречу, к обсуждению вопроса приступят только осенью. "Важно увидеть баланс: что требуется предприятию, сколько надо средств и на какие льготы мы можем пойти. Цена вопроса – большая, нужно все очень тщательно взвесить", - пояснил Артюхов.

Следует отметить, что завод уже сэкономил на льготах 245 миллионов рублей. При этом налоговые поступления от предприятия в местный бюджет по итогам 2016 года составили 260 миллионов. В 2017 году ожидается 264 миллиона, пишет РБК.

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