В Ханты-Мансийске.

Банк "Открытие" проводит Дни открытых дверей для гостей и жителей Ханты-Мансийска, желающих приобрести квартиру в кредит. В акции также примет участие Федеральная риэлторская компания "Этажи" – партнер финорганизации на рынке недвижимости, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации.

9 и 10 июня клиенты смогут получить квалифицированные консультации сотрудников банка по ипотечным программам, а также задать интересующие вопросы специалистам в сфере недвижимости.

Дни открытых дверей пройдут в Центре ипотечного кредитования Западно-Сибирского филиала банка "Открытие", расположенного на улице Энгельса, 3.

Следует отметить, что банк "Открытие" обладает большим опытом работы на рынке недвижимости не только на территории Югры. Благодаря обширной филиальной сети он может предложить клиентам богатый выбор квартир практически во всех крупных городах России.

Преимуществом ипотечных программ финучрежденгия являются привлекательные ставки, скорость рассмотрения заявки, лояльные требования к заемщику и предмету залога, возможность учета дополнительных доходов.

Кроме того, банк "Открытие" сотрудничает с широким кругом аккредитованных застройщиков и ведущих агентств недвижимости России, что позволяет ускорить процесс поиска жилья и оформления его в ипотеку.

Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" на территории Западной Сибири работает под брендом "Ханты-Мансийский банк".