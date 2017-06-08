Свердловские муниципалитеты получат на развитие 9 миллиардовСегодня в 19:34
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Из "поправившегося" бюджета.
8 июня правительство Среднего Урала одобрило изменения в закон о региональном бюджете на 2017 год и плановый период. Они предполагают, что доходы казны составят 204 миллиарда рублей, а расходы - 217,6 миллиарда. При этом на финансирование социально значимых программ и реализацию проектов в муниципалитетах будет направлено 8,9 миллиарда рублей.
Поступательное увеличение бюджета развития региона обусловила положительная динамика поступлений в казну, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
Многие обязательства, одобренные правительством, направлены на выполнение поручений главы региона Евгения Куйвашева, данных им по итогам встреч с населением в ходе рабочих поездок.
Расходы на здравоохранение планируется увеличить на 1,7 миллиарда рублей. В частности, дополнительное финансовое обеспечение получит программа ТФОМС. Кроме того, средства будут направлены на повышение зарплаты екатеринбургских медиков.
1,4 миллиарда "сверх плана" пойдет на переселение обитателей непригодных для проживания помещений, реконструкцию школ, строительство и реконструкцию спортивных площадок.
Добавленные 963,2 миллиона рублей позволят министерству энергетики и ЖКХ направить дополнительные субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и на осуществление своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы. В том числе, средства могут быть выделены на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры Муринских Прудов в Нижнем Тагиле.
Ассигнования дорожного фонда вырастут на 798,3 миллиона рублей.
На 841,4 миллиона рублей предлагается увеличить "культурные" траты. Речь идет о субсидиях на ремонт, а также оснащение оборудованием и инвентарем муниципальных учреждений культуры, в частности студии-музея анимации в первоуральском Инновационном культурном центре. Кроме того, вырастут субсидий муниципалитетам для повышения зарплаты работникам отрасли.
Дополнительные 164,1 миллиона рублей предусмотрено на компенсацию отдельным категориям граждан затрат на подключение жилья к газовым сетям.
Еще 802,6 миллиона рублей могут выделить МУГИСО на подготовку наделов для бесплатного предоставления льготникам, а также покупку в госсобственность газопровода-отвода Арти - Михайловск - Нижние Серги и ГТС Ревдинского водохранилища.
Теперь поправки в бюджет предстоит рассмотреть Заксобранию Свердловской области.
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