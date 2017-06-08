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Банк "Открытие" презентовал технологию виртуальной реальностиСегодня в 16:22

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В рамках IX Международного IT-форума.

В Ханты-Мансийске состоялся IX Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. Генпартнером мероприятия стал банк "Открытие".

Руководители финучреждения присутствовали при заключении соглашения о взаимодействии при формировании Кластера информационных технологий в Югре. Подпись под документом поставили представители регионального правительства, Торгово-промышленной палаты округа, а также крупнейших телекоммуникационных компаний России.

Следует отметить, что IT-кластер включает в себя дата-центр федерального значения, центры обучения и импортозамещения. Согласно планам, после запуска проекта уже к 2025 году в Югре появится развитая инфраструктура с распределенными ЦОД федерального значения.

Банк "Открытие" представил в рамках форума ряд собственных разработок. Одна из них - технология виртуальной реальности, которая используется для выбора и покупки квартиры онлайн. Банк предоставляет возможность в деталях рассмотреть жилые комплексы в десятке городов России, оценить планировку квартир и даже подобрать интерьер – и все это в виртуальной реальности.

"Это уникальный сервис на рынке ипотечного кредитования – возможность, не выезжая из дома, выбрать недвижимость в любом интересующем потребителя регионе. Подразделения банка присутствуют практически в каждом крупном городе России, и мы берем на себя полное сопровождение сделки с клиентом и помогаем ему при общении с застройщиками", - отметил руководитель банка "Открытие" в УрФО Александр Дарданов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе кредитной организации, на стенде банка также была представлена перспективная модель сервиса по распознаванию лиц. Данная технология предназначена для экономии времени при личном обращении посетителей в офис финучреждения.

Одним из приоритетных трендов, на который делает ставку банк "Открытие", – безопасность информационных услуг. Данная тема была одной из ключевых тем международного форума.

Исполнительный директор по информационным технологиям "Открытия" Кирилл Меньшов пояснил, что по мере того, как общество стремится в "цифру", растет и киберпреступность.

"Она вместе с обществом мигрирует из реального сектора в цифровой. Мы должны быть на острие информационного прогресса, должны постоянно совершенствовать технологии информационной защиты, чтобы обеспечить нашим клиентам безопасную жизнь в цифровом обществе", - заключил он.

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