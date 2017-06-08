×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На дороги Среднего Урала потратят более 17 миллиардов рублейСегодня в 19:47

  • Текст

Позволил пополнившийся бюджет.

8 июня правительство Свердловской области приняло постановления, определяющие размер ассигнований дорожного фонда, - финансирование увеличивается до 17 миллиардов рублей. 6,1 миллиарда из них будут направлены муниципалитетам.

В частности, почти на 580 миллионов - до 935 миллионов рублей - возросло региональное финансирование автомобильных дорог местного значения, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики губернатора области.

По данным регионального министра транспорта и связи Василия Старкова, дополнительные средства распределены между восемью муниципалитетами. В приоритете – Нижний Тагил, который сможет отремонтировать на 360 миллионов рублей улицы Грибоедова, Победы, Космонавтов и Горького. Деньги также получат Артемовский городской округ (почти 31 миллион рублей), Асбестовский ГО (более 35 миллионов рублей), ГО Красноуфимск (38 миллионов рублей), Новолялинский ГО (15 миллионов рублей), ГО Первоуральск (более 57 миллионов рублей), Полевской ГО (20 миллионов рублей) и Тугулымский ГО (свыше 13 миллионов рублей).

В дальнейшем планируется еще 490 миллионов направить в качестве субсидий в Нижний Тагил - на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети в жилом микрорайоне "Мичуринские пруды". Также 308 миллионов рублей получат муниципалитеты на выполнение поручений врио губернатора Евгения Куйвашева, выданных минтрансу по итогам поездок по региону. В частности, деньги в ближайшее время распределят между Сысертским ГО, Талицким ГО, Первоуральском, Карпинском и Каменском-Уральским.

"Мы провели подготовительную работу со всеми муниципалитетами, они уже вышли на торги, что позволит организовать все запланированные мероприятия на улично-дорожной сети за летний период", – сообщил Василий Старков.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Бизнес стал убыточным из-за мошенников.

Куйвашева выберут по стандарту

Куйвашева выберут по стандарту

Президентского избрания.

Пятилетка на низком старте

Пятилетка на низком старте

Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×