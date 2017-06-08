Позволил пополнившийся бюджет.

8 июня правительство Свердловской области приняло постановления, определяющие размер ассигнований дорожного фонда, - финансирование увеличивается до 17 миллиардов рублей. 6,1 миллиарда из них будут направлены муниципалитетам.

В частности, почти на 580 миллионов - до 935 миллионов рублей - возросло региональное финансирование автомобильных дорог местного значения, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики губернатора области.

По данным регионального министра транспорта и связи Василия Старкова, дополнительные средства распределены между восемью муниципалитетами. В приоритете – Нижний Тагил, который сможет отремонтировать на 360 миллионов рублей улицы Грибоедова, Победы, Космонавтов и Горького. Деньги также получат Артемовский городской округ (почти 31 миллион рублей), Асбестовский ГО (более 35 миллионов рублей), ГО Красноуфимск (38 миллионов рублей), Новолялинский ГО (15 миллионов рублей), ГО Первоуральск (более 57 миллионов рублей), Полевской ГО (20 миллионов рублей) и Тугулымский ГО (свыше 13 миллионов рублей).

В дальнейшем планируется еще 490 миллионов направить в качестве субсидий в Нижний Тагил - на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети в жилом микрорайоне "Мичуринские пруды". Также 308 миллионов рублей получат муниципалитеты на выполнение поручений врио губернатора Евгения Куйвашева, выданных минтрансу по итогам поездок по региону. В частности, деньги в ближайшее время распределят между Сысертским ГО, Талицким ГО, Первоуральском, Карпинском и Каменском-Уральским.

"Мы провели подготовительную работу со всеми муниципалитетами, они уже вышли на торги, что позволит организовать все запланированные мероприятия на улично-дорожной сети за летний период", – сообщил Василий Старков.